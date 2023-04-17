20 مليون مستفيد من خدمات الترجمة واللغات في المسجد الحرام

وأشاد الحميدي بالزيادة الملحوظة في أعداد المستفيدين من الخدمات المقدمة إلكترونيًا، حيث بلغ عدد المستفيدين (19893925) مستفيداً حول العالم، وذلك من بداية شهر رمضان وحتى نهاية الثلث الثاني منه، مما يؤكد أهمية الاستفادة من الإمكانيات التقنية التي توفرها الرئاسة العامة لخدمة المسلمين كافة بالمسجد الحرام، وحول العالم، مواكبة بذلك رؤية المملكة (2030).