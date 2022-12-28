"تقويم التعليم" توقّع اتفاقيات لاعتماد 40 برنامجًا أكاديميًا لجامعة الطائف

وشملت الاتفاقيات اعتماد 16 برنامجًا في مرحلة الماجستير، وتشمل تخصصات (تمريض الطوارئ والكوارث، والرياضيات، والفيزياء، والأحياء، وإدارة الأعمال التنفيذي، والفقه، وأصول الفقه، والقراءات، والدراسات القرآنية المعاصرة، والقانون، والعقيدة، وأصول التربية، والإرشاد النفسي، والقياس والتقويم، واللغويات، والترجمة)، وكذلك اعتماد (24) برنامجًا في مرحلة البكالوريوس في تخصصات (علوم الأشعة، والهندسة الصناعية، والهندسة المعمارية، والتقنية الحيوية، وعلوم الغذاء والتغذية، والأحياء الدقيقة، وأحياء النبات، وأحياء الحيوان، وعلوم الحاسب الآلي، وهندسة الحاسب الآلي، والفنون، والتصميم الجرافيكي، وتصميم الأزياء والنسيج، ونظم المعلومات الإدارية، والاقتصاد، المحاسبة، والتمويل، والتأمين، وعلوم القرآن، والدراسات الإسلامية، والطفولة المبكرة، وعلوم الرياضة، والإعلام وعلوم الاتصال، وعلم النفس).