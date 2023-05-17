قاربت 17.5 مليون ريال.. 91 ألف متبرع تفاعلوا مع حملة إغاثة الأشقاء بالسودان

تُواصل حملة "ساهم" لدعم الأشقاء في السودان، جهودها، وقد بلغ إجمالي التبرعات ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب السوداني الشقيق، عبر منصة "ساهم" 17.436.351 ريالًا حاليًا، بإجمالي 91.725 متبرعًا.