مستشفى سليمان الحبيب بالقصيم يُنهي معاناة "سبعيني" من تضخم بالبروستات

تَمكن فريق طبي متخصص في جراحة المسالك البولية، بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم، من إنهاء آلام مريض طوال الأربع سنوات الماضية، عانى من مشاكل واضطرابات واحتباس في التدفقات البولية؛ نتيجة إصابته بتضخم كبير في البروستاتا.
ذكر ذلك الدكتور مهند عبدالله الحربي استشاري جراحة المسالك البولية رئيس الفريق الطبي المعالج.
وأضاف أن المريض وهو في العقد السابع من عمره، راجع أكثر من مستشفى للعلاج؛ ولكن مع الأسف دون جدوى؛ نظرًا لمعاناته من الضعف الشديد في عضلات المثانة؛ مؤكدين له عدم جدوى إجراء الجراحة الخاصة لحالته.. وفور وصوله لعيادة المسالك البولية بالمستشفى، تم إخضاعه لحزمة من الفحوصات المخبرية والإشعاعية الدقيقة، وإجراء المنظار التشخيصي؛ حيث أظهرت النتائج وجود تضخم في البروستاتا أدى إلى الضغط على القناة البولية "الإحليل".
وأوضح د.الحربي أنه بعد دراسة الحالة، قرر الفريق الطبي إجراء التدخل الطبي العاجل، وذلك بأحدث التقنيات المتبعة في علاج تضخم البروستاتا؛ إذ خضع المريض لإزالة التضخم عبر تقنية الهولميوم ليزر"HoLEP"، والتي تمت بدون جراحة، وقد تكلل الإجراء بالنجاح التام ولله الحمد، وخرج المريض من المستشفى بعد 24 ساعة وهو بصحة جيدة، بعد أن انتهت لديه كل الأعراض السابق ذكرها.
واختتم د.الحربي حديثه بالقول إن تقنية الهولميوم ليزر"HoLEP" تتميز بأنها تتم بدون جراحة، وهي مناسبة للمرضى الذين يعانون من ضعف عضلات المثانة، وتمثل الخيار الأفضل للمرضى الذين يتناولون الأدوية المسيلة للدم، إضافة إلى أنها لا تتطلب التنويم بالمستشفى مثل الجراحات التقليدية.
الجدير بالذكر أن مستشفى د.سليمان الحبيب بالقصيم يضم أفضل الكوادر الطبية المؤهلة تأهيلًا علميًّا عاليًا، ومجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية؛ مما أهّلها لتحقيق العديد من النجاحات الطبية اللافتة، والتي من أبرزها الحصول على شهادة اللجنة الدولية لاعتماد المستشفيات JCI، واعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI، إضافة إلى اعتماد الجمعية الأمريكية لعلم الأمراضCAP.