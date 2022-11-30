مستشفى سليمان الحبيب بالقصيم يُنهي معاناة "سبعيني" من تضخم بالبروستات

وأضاف أن المريض وهو في العقد السابع من عمره، راجع أكثر من مستشفى للعلاج؛ ولكن مع الأسف دون جدوى؛ نظرًا لمعاناته من الضعف الشديد في عضلات المثانة؛ مؤكدين له عدم جدوى إجراء الجراحة الخاصة لحالته.. وفور وصوله لعيادة المسالك البولية بالمستشفى، تم إخضاعه لحزمة من الفحوصات المخبرية والإشعاعية الدقيقة، وإجراء المنظار التشخيصي؛ حيث أظهرت النتائج وجود تضخم في البروستاتا أدى إلى الضغط على القناة البولية "الإحليل".