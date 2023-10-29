"هلال مكة" ينجح في التعامل مع حالة ولادة مفاجئة بالحرم الشريف لمعتمرة سودانية

نجحت الفِرَق الإسعافية التابعة لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، في إجراء عملية ولادة ناجحة لمعتمرة سودانية في المسجد الحرام.
وأوضح مدير فرع الهلال الأحمر بمكة الدكتور مصطفى بلجون، أن غرفة القيادة والتحكم في الهيئة، تَلَقّت بلاغًا عند الساعة الثانية عشرة وخمس دقائق من صباح اليوم، يفيد بوجود امرأة تعاني من ألم في البطن بالساحة الغربية بجوار فندق التوحيد.
وأضاف "بلجون" أنه عند وصول الفريق الطبي "تَبين أن الأم تعاني من انقباضات ونزول ماء الجنين، وعند الكشف عليها اتضح خروج رأس الجنين وبدء حالة الولادة.. وعلى الفور تدخلت الفرقة الإسعافية وفق البروتوكول في مثل هذه الحالات، وقامت بعملية الولادة وإخراج الجنين بنجاح.
وأكمل: تم على الفور نقل الأم والمولود إلى مستشفى أجياد العام وهما بصحة جيدة.
وشدد "بلجون" على أهمية طلب الخدمة الإسعافية عند وجود حالة طارئة، من خلال الاتصال على رقم 997، أو من خلال طلب الخدمة الإسعافية عبر تطبيق "أسعفني"، أو نداء استغاثة من تطبيق "توكلنا"، والذي يوفر الكثير من الوقت والجهد؛ لا سيما أنه يحدد موقع المتصل بدقة عالية؛ مما يسهل عملية وصول الفرقة الإسعافية لموقع البلاغ؛ متمنيًا للجميع دوام الصحة والعافية.