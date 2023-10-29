"هلال مكة" ينجح في التعامل مع حالة ولادة مفاجئة بالحرم الشريف لمعتمرة سودانية

وشدد "بلجون" على أهمية طلب الخدمة الإسعافية عند وجود حالة طارئة، من خلال الاتصال على رقم 997، أو من خلال طلب الخدمة الإسعافية عبر تطبيق "أسعفني"، أو نداء استغاثة من تطبيق "توكلنا"، والذي يوفر الكثير من الوقت والجهد؛ لا سيما أنه يحدد موقع المتصل بدقة عالية؛ مما يسهل عملية وصول الفرقة الإسعافية لموقع البلاغ؛ متمنيًا للجميع دوام الصحة والعافية.