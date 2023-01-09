"الأوقاف" تُشارك في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2023

وتُشارك الهيئة في جلسة حوارية بعنوان "دور الأوقاف والقطاع غير الربحي في مجال الحج والعمرة"، تستعرض خلالها تجربة الأوقاف في تصميم وتطوير عدد من المنتجات والبرامج والمشاريع التنموية والخدمية الموجهة لضيوف الرحمن بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة وغيرها من الجهات، وبمشاركة عدد من ممثلي القطاعات ذات الصلة بالقطاع الوقفي، ومن بينها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، والبنك الإسلامي للتنمية، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ومؤسسة سليمان الراجحي الأهلية.