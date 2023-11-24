"إغاثي الملك سلمان" يستقبل في بورسعيد الدفعة الأولى من الجسر البحري لإغاثة غزة

استقبل فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، الدفعة الأولى من شحنات الجسر البحري السعودي في ميناء بورسعيد بجمهورية مصر العربية، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة، التي تشتمل على 1050 طناً من المواد الغذائية والطبية والإيوائية للإسهام في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.