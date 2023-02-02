"إثراء" يستطلع مستقبل التقنيات الرقمية من خلال مشاريع "الحلول الإبداعية"

وكان للذكريات الممسوحة حضور بمشروع مريم الفضلي، التي رسّخت فكرتها القائمة بإنشاء سوق جديد للذكريات بطريقة ثلاثية الأبعاد، وفي ظل التنوّع التي حظيت به المشاريع نال مشروع قطار الحجاز (شاهد على الزمن) بإعجاب الزوّار، إذ يتبلور حول تجربة واقع افتراضي تقع أحداثها على قطار الحجاز في بدايات القرن العشرين، علاوةً على مشاريع أخرى منها مكتبة افتراضية، ورسوم متحركة مزوّدة بتقنيات الواقع الافتراضي، وسيمفونية الحياة، والحقنة والجائحة، وتجربة سياحية سعودية ومشروع "تليفون خربان".