قمة الـ20.. منتدى تعاون اقتصادي سبق للسعودية أن استضافته في ظروف استثنائية

وليس مصادفة أن تكون المملكة العربية السعودية عضوًا في هذه المجموعة، وخصوصًا أنها تلعب دورًا رئيسيًّا في استقرار أسواق النفط عالميًّا.. فالسعودية أكبر مُصدِّر للنفط في العالم، ولها ثقلها في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، كما تمتلك طاقة شمسية هائلة، تعمل على توظيفها من خلال تأسيس أكبر شركة للطاقة الشمسية في العالم.