قمة الـ20.. منتدى تعاون اقتصادي سبق للسعودية أن استضافته في ظروف استثنائية

مجموعة العشرين (G20) هي المنتدى الأول للتعاون الاقتصادي الدولي، وهي تؤدي دورًا مهمًّا في تشكيل وتعزيز الهيكل العالمي والإدارة بشأن جميع القضايا الاقتصادية الدولية الرئيسية.
وتأسست المجموعة في عام 1999 بعد الأزمة المالية الآسيوية كمنتدى لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية؛ لمناقشة القضايا الاقتصادية والمالية العالمية.
وتمت ترقية مجموعة العشرين إلى مستوى رؤساء الدول/ الحكومات في أعقاب الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية لعام 2007. وفي عام 2009، تم جعلها "المنتدى الأول للتعاون الاقتصادي الدولي"، ورُقيت في عام 2008 إلى مستوى قائدي الدول.
وتُعقد قمة مجموعة العشرين سنويًّا تحت قيادة رئاسة دورية. وركزت المجموعة في البداية إلى حد كبير على قضايا الاقتصاد الكلي الواسعة، لكنها وسَّعت جدول أعمالها منذ ذلك الحين؛ ليشمل التجارة وتغيُّر المناخ والتنمية المستدامة والصحة والزراعة والطاقة والبيئة وتغيُّر المناخ ومكافحة الفساد.
وليس مصادفة أن تكون المملكة العربية السعودية عضوًا في هذه المجموعة، وخصوصًا أنها تلعب دورًا رئيسيًّا في استقرار أسواق النفط عالميًّا.. فالسعودية أكبر مُصدِّر للنفط في العالم، ولها ثقلها في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، كما تمتلك طاقة شمسية هائلة، تعمل على توظيفها من خلال تأسيس أكبر شركة للطاقة الشمسية في العالم.
وزادت أهمية السعودية بعد إطلاقها رؤية 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد من خلال تطبيق إصلاحات طموحة، جذبت أنظار المستثمرين العالميين.
وكانت "الرياض" قد استضافت القمة في ظروف استثنائية في عام 2020م، متمثلة في جائحة كورونا.