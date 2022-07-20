وصول أكثر من 125 ألف حاج إلى المدينة المنوّرة

ويواكب موسم ما بعد الحج العديد من الأعمال الرقابية التي تنفّذها وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنوّرة للعناية بضيوف الرحمن ومتابعة تقديم أفضل الخدمات لهم، وشملت تنفيذ 751 زيارة لتقييم مساكن الحجاج، ومباشرة 2203 عمليات تفويج للحجاج على المساكن، وإرشاد 999 حاجاً تائهين في مواقع الخدمة، إضافة إلى تنفيذ 45 زيارة ميدانية لمتابعة الحالة الصحية لحجاج منوّمين في مستشفيات المدينة المنوّرة، إلى جانب 326 زيارة ميدانية لتقييم أداء مقدمي الخدمات في مختلف محاور الخدمة.