"البلدية والإسكان": توفير 3182 وحدة سكنية لمستفيدي الإسكان التنموي في النصف الأول لـ 2023م

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ممثلة في وكالة تحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري، عن توفير 3182 وحدة سكنية، والتعاقد على نحو (11426) وحدة سكنية أخرى، خلال النصف الأول لعام 2023م.
يأتي ذلك ضمن جهود الوزارة الهادفة إلى توفير السكن الملائم لمستفيد الإسكان التنموي.
ووفرت الوزارة (3182) وحدة سكنية من بينها (1081) وحدة باستخدام تقنية البناء، موزعة على 13 منطقة بالمملكة، حيث تم توفير (1288) وحدة سكنية في منطقة مكة المكرمة، و(305) وحدة في منطقة الرياض، و(300) وحدة في المنطقة الشرقية، كما تم توفير (616) وحدة سكنية في منطقة جازان، و(299) وحدة في عسير، و(105) وحدة في نجران، و(88) وحدة في القصيم.
وشهدت منطقة المدينة المنورة توفير (52) وحدة سكنية، و(37) وحدة سكنية أخرى في منطقة الحدود الشمالية، بينما تم توفير (25) وحدة في منطقة تبوك، و(25) وحدة في منطقة الباحة، و(22) وحدة سكنية في حائل، و(20) وحدة في منطقة الجوف.
وبلغ عدد الوحدات المطلقة كمشاريع جديدة تم التعاقد عليها خلال النصف الأول من العام الجاري في مختلف مناطق المملكة نحو (11426) وحدة سكنية، من بينها (4130) وحدة باستخدام تقنية البناء، حيث تم التعاقد على (5559) وحدة سكنية في منطقة مكة المكرمة، و(1483) وحدة في منطقة الرياض، و(742) وحدة في المنطقة الشرقية، و(516) وحدة في منطقة جازان، و(313) وحدة في عسير، و(83) وحدة في نجران، و(870) وحدة في القصيم.
وبلغ عدد وحدات الإسكان التنموي المتعاقد عليها في منطقة المدينة المنورة نحو (1013) وحدة سكنية، و(182) وحدة سكنية في منطقة الحدود الشمالية، بينما بلغت عدد الوحدات المتعاقد عليها في منطقة تبوك نحو (490) وحدة سكنية، و(144) وحدة في منطقة الباحة، و(31) وحدة سكنية أخرى في منطقة الجوف.