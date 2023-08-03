"البلدية والإسكان": توفير 3182 وحدة سكنية لمستفيدي الإسكان التنموي في النصف الأول لـ 2023م

وبلغ عدد الوحدات المطلقة كمشاريع جديدة تم التعاقد عليها خلال النصف الأول من العام الجاري في مختلف مناطق المملكة نحو (11426) وحدة سكنية، من بينها (4130) وحدة باستخدام تقنية البناء، حيث تم التعاقد على (5559) وحدة سكنية في منطقة مكة المكرمة، و(1483) وحدة في منطقة الرياض، و(742) وحدة في المنطقة الشرقية، و(516) وحدة في منطقة جازان، و(313) وحدة في عسير، و(83) وحدة في نجران، و(870) وحدة في القصيم.