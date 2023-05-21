ضمن مبادرة "طريق مكة".. أولى رحلات ضيوف الرحمن من باكستان تغادر للسعودية

:غادرت أولى رحلات ضيوف الرحمن المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" في جمهورية باكستان الإسلامية - اليوم - إلى المملكة عبر صالة المبادرة بمطار إسلام آباد الدولي، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، ووزير الشؤون الدينية والوئام بين الأديان في باكستان محمد طلحة محمود.
وتهدف مبادرة طريق مكة - إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030 - إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، مرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة.
وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.