طقس نهاية الأسبوع.. الأرصاد: تُوالي درجات الحرارة العظمى ارتفاعها على هذه المناطق

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10- 34 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، تصل إلى 40 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة، وشمالية شرقية إلى جنوبية بسرعة 08- 28 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى مترين باتجاه خليج العقبة، وحالة البحر خفيف الموج يصل إلى متوسط الموج باتجاه خليج العقبة؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًّا إلى جنوبية شرقية بسرعة 10- 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.