اللجنة الإسلامية للهلال الدولي تُدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

كما دعت اللجنة المجتمع الدولي للتدخل السريع لوقف هذا العدوان فورًا، موجهةً دعوتها إلى الأطراف الدولية كافة لتحمل مسؤوليتها في الضغط على إسرائيل بكل السبل الممكنة لوقف عدوانها، وإلزامها باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني والالتزام به حفاظًا على السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، والعمل على إقرار الحماية اللازمة للفلسطينيين وفقًا لما تنص عليه المادة 47 من اتفاقية جنيف الرابعة، وفرض عقوبات دولية على إسرائيل جراء انتهاكاتها الخطيرة للقانون الدولي الإنساني ضد المدنيين والممتلكات المدنية في قطاع غزة، ووضعها كدولة تهدد الأمن والسلم الدوليين.