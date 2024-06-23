"الأرصاد" يُنبِّه 10 مناطق: أمطار غزيرة ورياح شديدة وأتربة مثارة وموجة حارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية والباحة وتبوك والجوف وعسير وجازان والشمالية.
وتفصيلاً، نبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية وصواعق رعدية، وتشمل الحالة الطائف وأضم وميسان والعرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الاثنين، فيما تشهد المنطقة أتربة مثارة على الخرمة والمويه وتربة ورنية والجموم وبحرة والكامل وخليص، ورياحًا شديدة على العاصمة المقدسة والشعيبة والقنفذة والليث وجدة ورابغ، حتى الساعة الـ 19 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة الباحة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية وصواعق رعدية، وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الاثنين.
ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية، وتشمل الحالة النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وأمطارًا خفيفة ورياحًا شديدة على البرك والقحمة، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 22 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة جازان أيضًا أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية، وتشمل الحالة الدرب وبيش وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والدرب وبيش والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، ورياح شديدة على الدرب وبيش وجازان وفرسان، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 22 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة الحدود الشمالية أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة طريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الاثنين.
وكذلك تشهد منطقة الجوف أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة القريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الاثنين.
ونبه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد رياحًا شديدة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الوجه وأملج، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة المدينة المنورة أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الحناكية والمهد والعيص وبدر ووادي الفرع، ورياح شديدة على الرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الاثنين، فيما تشهد المنطقة موجة حارة على بدر حتى الساعة الـ 17 من مساء الاثنين.
ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد موجة حارة وارتفاع درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية، وتشمل الأحساء والعديد وبقيق والخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا والجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 17 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة الرياض أيضًا موجة حارة وارتفاع درجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية، وتشمل الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات، وتستمر حتى الساعة الـ 17 من مساء الاثنين.