"الأرصاد" يُنبِّه 10 مناطق: أمطار غزيرة ورياح شديدة وأتربة مثارة وموجة حارة

وتفصيلاً، نبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية وصواعق رعدية، وتشمل الحالة الطائف وأضم وميسان والعرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الاثنين، فيما تشهد المنطقة أتربة مثارة على الخرمة والمويه وتربة ورنية والجموم وبحرة والكامل وخليص، ورياحًا شديدة على العاصمة المقدسة والشعيبة والقنفذة والليث وجدة ورابغ، حتى الساعة الـ 19 من مساء الاثنين.