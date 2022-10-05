"سعود الطبية" تنهي علاج أكثر من 70 مصاباً بكسور في عمليات اليوم الواحد

أنهى قسم عمليات اليوم الواحد، بالتعاون مع قسم جراحة التجميل بمدينة الملك سعود الطبية، معالجة أكثر من 70 مصاباً بكسور اليد، حيث أُجريت لهم العمليات دون الاضطرار للتنويم داخل أروقة المدينة.
وأوضح صاحب المبادرة استشاري جراحة العظام ورئيس عمليات اليوم الواحد د. حسين اليوسف؛ أن الفكرة بدأت لكثرة حالات الحوادث والكسور التي تستقبلها مدينة الملك سعود الطبية، وهذه الحالات تأتي على شكل أفواج، وهي متفاوتة فيما بينها، فبعضها يحتاج إلى الرعاية الطبية المكثّفة والجراحات الطارئة، بينما الآخر لا يحتاج سوى التدخل الجراحي غير الطارئ.. وتعدُّد هذه الحالات وكثرتها يسبّبان الضغط الشديد على قسم الطوارئ وعلى أسرّة التنويم وغرف العمليات داخل المنشأة؛ ما قد يؤثر في جودة الخدمة، لذلك كان لا بد من إيجاد طريقة تنظيمية تضمن السلامة وتحسن الجودة.
من جانبه، أكّد المدير الطبي للمستشفى العام د. وائل البلوي؛ أنه حرصًا على سلامة المرضى تمّ تقسيم العمل إلى مراحل بدأت المرحلة الأولى من البرنامج على حالات كسور اليد البسيطة، حيث أنه بمجرد تشخيص المريض في الطوارئ يتم تحويله لقسم جراحة التجميل الذي يتأكّد بدوره من الحاجة إلى التدخل الجراحي مع إعطاء التعليمات والعلاج اللازم كافة للتأكد من سلامة خروج المريض بأمان للمنزل، بعدها يأتي دور قسم تنسيق العمليات الذي يسعى لجدولة المريض في مدة لا تتجاوز 72 ساعة لإجراء التدخل الجراحي.
إلى ذلك، قال رئيس قسم جراحة التجميل د. عبدالله التميمي؛ إن المرحلة الأولى من المبادرة لاقت استحسان الجميع كونها قد جرت بسلاسة واضحة، كما أنها خفّفت العبء عن المرضى وذويهم.
الجدير بالذكر أن أهم أهداف المبادرة هو حصول جميع المرضى على الرعاية الطبية المطلوبة وبجودة أعلى مع عبء أقل على مقدّم الخدمة، فهذه الطريقة تضمن حصول ذوي الإصابات الشديدة والحالات الحرجة على رعاية مكثّفة مع توافر واستخدام أمثل لأسرّة المستشفيات، بينما لا يعاني أصحاب الكسور البسيطة من تبعات دخول المستشفى وأثر ذلك في حياتهم الشخصية وحياة عائلاتهم، بل يستطيع المصابون ممارسة حياتهم الطبيعية دون تأثر واضح مع ضمان حصولهم على العلاج اللازم دون تأخير.
يُذكر أن مدينة الملك سعود الطبية تقع ضمن نطاق الرياض لتجمُّع الرياض الصحي الأول.