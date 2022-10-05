"سعود الطبية" تنهي علاج أكثر من 70 مصاباً بكسور في عمليات اليوم الواحد

وأوضح صاحب المبادرة استشاري جراحة العظام ورئيس عمليات اليوم الواحد د. حسين اليوسف؛ أن الفكرة بدأت لكثرة حالات الحوادث والكسور التي تستقبلها مدينة الملك سعود الطبية، وهذه الحالات تأتي على شكل أفواج، وهي متفاوتة فيما بينها، فبعضها يحتاج إلى الرعاية الطبية المكثّفة والجراحات الطارئة، بينما الآخر لا يحتاج سوى التدخل الجراحي غير الطارئ.. وتعدُّد هذه الحالات وكثرتها يسبّبان الضغط الشديد على قسم الطوارئ وعلى أسرّة التنويم وغرف العمليات داخل المنشأة؛ ما قد يؤثر في جودة الخدمة، لذلك كان لا بد من إيجاد طريقة تنظيمية تضمن السلامة وتحسن الجودة.