"التعاون الإسلامي" تحمّل إسرائيل مسؤولية استشهاد خضر عدنان

وأكّدت منظمة التعاون الإسلامي، وقوفها إلى جانب الأسرى الفلسطينيين، مطالبة الهيئات الدولية المختصة بالتدخل السريع لحماية حقوقهم والضغط على إسرائيل، قوة الاحتلال، من أجل وقف انتهاكاتها المستمرة ضدهم والإفراج الفوري عنهم.