مروّجو مواد مخدرة ومسلحون.. سقوط مرتكبي عدد من الجرائم بـ"قبضة رجال الأمن"

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.
وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عددًا من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم؛ من بينها القبض على مواطن في الرياض قام بالإساءة لإحدى المناطق خلال مشاركته في مساحة صوتية بأحد منصات التواصل ونشر محتوى من شأنه المساس بالنظام العام وإثارة النعرات القبلية.
وفي جدة تم إلقاء القبض على 5 مخالفين لنظام أمن الحدود قاموا بترويج مادة الحشيش المخدرة، مخبأ في منطقة جبلية.
وأوضح الأمن العام في فيديو على حسابه بتويتر، أن مخالف نظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية قام بترويج مادة الأمفيتامين والحشيش المخدر وضُبِط بحوزته سلاح.
وفي الدمام، تم القبض على مقيم من الجنسية السورية ومواطن قاما بترويج مادة الحشيش المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وفي حوطة بني تميم تم القبض على ثلاثة مقيمين من الجنسية الباكستانية قاموا بترويج مادة الميثاميفتامين المخدر "الشبو" وضبط بحوزتهم مبالغ مالية.
وتمكنت شرطة القصيم من القبض على مواطن قام بترويج مادة الحشيش والأمفيتامين المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي وضبط بحوزته أسلحة بيضاء وهواتف متنقلة ومبالغ مالية.
وفي الجوف تم القبض على مواطن قام بترويج مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش وضبط بحوزته أسلحة نارية وذخيرة حية وهواتف متنقلة ومبلغ مالي، وفي الطائف تم القبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود، و3 مواطنين قاموا بترويج مادة الأمفيتامين المخدر والحشيش وأقراص تابعة لتنظيم التداول الطبي وضبط بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة حية ومبلغ مالي.