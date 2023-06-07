مروّجو مواد مخدرة ومسلحون.. سقوط مرتكبي عدد من الجرائم بـ"قبضة رجال الأمن"

وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عددًا من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم؛ من بينها القبض على مواطن في الرياض قام بالإساءة لإحدى المناطق خلال مشاركته في مساحة صوتية بأحد منصات التواصل ونشر محتوى من شأنه المساس بالنظام العام وإثارة النعرات القبلية.