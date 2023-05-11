إخصائي نفسي لـ"سبق": "السعادة الوظيفية" ليست مجرد "ماكينة قهوة".. بل إحساس بجودة الحياة

وقال: إن مفهوم السعادة الوظيفية من ضمن المفاهيم الحديثة في علم الإدارة، ونحو التميز المؤسسي في المملكة أطلق برنامج جودة الحياة الذي يصبّ في ‏هذا المجال، مشيرًا إلى أن السعادة الوظيفية مطلب ضروري، ولاسيما في عصر السرعة وعصر القلق والمتغيرات والانفجار المعرفي، وبالتالي تأتي المسؤولية على المسؤولين في المؤسسة أو الشركة أو القطاع لتوفير بيئة محفزة تشبع احتياجاته، وتبعد عنه وتحرره من القلق، بيئة لديها من الأبعاد التي تعزز السعادة؛ حيث تتطلب السعادة الوظيفية عددًا من الأبعاد: البعد الاجتماعي، والبعد الوظيفي، والتقني، والبعد المادي، والبعد النفسي.