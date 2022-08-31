"المسك" الأسرع في ختام الأشواط الصباحية.. و"الشحانية" تُحقق 3 انتصارات

انتزعت "المسك" لمالكها فالح حمود البلوي، المركز الأول في الشوط الصباحي الأول فئة جذاع بكار- مفتوح، 5 كم بتوقيت 7:41.166 لتكون الأسرع في سباقات الجذاع، ضمن الأشواط النهائية في مهرجان ولي العهد للهجن 2022.
وشَهِدَ ختامُ الفترة الصباحية لفئة الجذاع، تَمَيز هجن الشحانية بتحقيق ثلاثة انتصارات من خلال المطايا "الحرقا" و"الرامي" و"جميل" بالمركز الثالث والرابع والثامن.
وجاءت نتائج الفائزين بالمراكز الأولى في الأشواط الـ10 الأخرى كالتالي: "الصداوي" لـسالم مطلق العطوي، "شواهين" لـفواز مهجع العنزي، "منبه" لـحمد جارالله البريدي، "الريم" لـالشيخ عبدالعزيز حمد خالد أحمد آل ثاني، "لطامة" لـحمد غانم الكواري، "السعودي" لـسعيد راشد المري.