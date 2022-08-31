"المسك" الأسرع في ختام الأشواط الصباحية.. و"الشحانية" تُحقق 3 انتصارات

انتزعت "المسك" لمالكها فالح حمود البلوي، المركز الأول في الشوط الصباحي الأول فئة جذاع بكار- مفتوح، 5 كم بتوقيت 7:41.166 لتكون الأسرع في سباقات الجذاع، ضمن الأشواط النهائية في مهرجان ولي العهد للهجن 2022.