لا أحد يعلم ما هو مرضي.. كاتب سعودي: هذه معاناتي مع رعشة يدي

تناول الطعام والشراب

كما يصف الكاتب تناوله للطعام ويقول: "أما الغذاء والعشاء فله قصص أخرى معي. لا يمكن أن أتناول الطعام دون أن أستخدم سفرتين: سفرة للأكل وأخرى بلاستيكية لحضني حتى لا يسقط الأكل على ثوبي فيتسخ!.. أما الأعراس فلها أيضا حكاية، فلا يمكن أن أطلب سفرة في الأعراس. أخجل أن أطلبها في كل عرس كما أن مطاعم الأعراس لا تملك سفرة لي ولأحضاني!!.. وعندما أتناول الطعام أقدم رأسي إلى الطاولة حتى لا يسقط الطعام ويتسخ ثوبي.. ها أنا أردت أن أكتب (فيتسخ)، فكتبت (فينسخ) وهو الحرف القريب من التاء.. الشرب من الأكواب له تكنيك خاص. لا أرفعه للشرب بل أحتفظ به على الطاولة وأشربه بالمزاز لكن المزاز لا يتواجد دائمًا.. هناك حل يجدي مع شرب الشاي، وهو أن أطلب من النادل كأسًا ورقيًا مغلقًا ومعه (مزاز) كي أشرب الشاي دون أن يتبعثر!".