"مرصد المجمعة الفلكي": الشمس تتعامد اليوم على الكعبة المشرّفة في 12:18 ظهراً بتوقيت مكة

وتابع المرصد، يُستفاد من هذه الظاهرة في البلدان التي تشترك مع مكة المكرّمة في نفس النهار في تحديد اتجاه القِبلة دون البوصلة أو أي جهازٍ وبدقة عالية بوضع شاخصٍ متعامدٍ على الأرض تماماً، وعند موعد تعامد الشمس على الكعبة، ويكون اتجاه القِبلة عكس اتجاه الظل.