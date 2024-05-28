"مرصد المجمعة الفلكي": الشمس تتعامد اليوم على الكعبة المشرّفة في 12:18 ظهراً بتوقيت مكة

أكّد مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير، أن الشمس تتعامد اليوم على الكعبة المشرّفة في الساعة 12:18 بتوقيت مكة المكرّمة؛ لتساوي خط عرض الكعبة مع ميل الشمس الظاهري؛ ليكون اتجاه القِبلة عكس اتجاه الظل في هذا الوقت.
وأضاف المرصد، أن الشمس تتعامد على الكعبة المشرّفة مرتين في العام، الأولى: 28 مايو، الساعة 12:18 ظهراً، بتوقيت مكة المكرّمة، والأخرى إما 15 أو 16 يوليو في الساعة 12:27 دقيقة ظهراً.
وتابع المرصد، يُستفاد من هذه الظاهرة في البلدان التي تشترك مع مكة المكرّمة في نفس النهار في تحديد اتجاه القِبلة دون البوصلة أو أي جهازٍ وبدقة عالية بوضع شاخصٍ متعامدٍ على الأرض تماماً، وعند موعد تعامد الشمس على الكعبة، ويكون اتجاه القِبلة عكس اتجاه الظل.