أمير تبوك يستقبل القنصل العام لكوريا الجنوبية لدى المملكة

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بمكتب سموه بالإمارة اليوم، القنصل العام لجمهورية كوريا الجنوبية لدى المملكة السيد هان بيونج جين، والوفد المرافق له، الذي يزور المنطقة حالياً.
ورحب خلال الاستقبال بالقنصل العام الكوري الجنوبي والوفد المرافق له، متمنياً لهم طيب الإقامة بالمنطقة، وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأعرب القنصل الكوري هان بيونج جين، عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك لحسن الاستقبال وكرم الضيافة، منوهاً بالنهضة التنموية التي تعيشها المنطقة في شتى المجالات.
وفي نهاية الاستقبال تسلم أمير منطقة تبوك هدية تذكارية من القنصل العام لجمهورية كوريا الجنوبية.