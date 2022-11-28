أمير تبوك يستقبل القنصل العام لكوريا الجنوبية لدى المملكة

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بمكتب سموه بالإمارة اليوم، القنصل العام لجمهورية كوريا الجنوبية لدى المملكة السيد هان بيونج جين، والوفد المرافق له، الذي يزور المنطقة حالياً.