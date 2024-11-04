بالفيديو.. ابتكار علمي لمكافحة زحف الرمال يعتمد على نوع معين من البكتيريا

وتابع الدكتور عرب، الأستاذ بجامعة الشارقة، حديثه عن ابتكار تثبيت التربة باستخدام البكتيريا قائلاً: "نحن نختبر هذه التكنولوجيا لنتأكد من مدى فعاليتها في تقليل زحف الرمال، وكيفية تحسين عملية التثبيت باستخدام هذه التقنية المبتكرة. النتائج تعتمد بشكل كبير على شبكة الطرق وتكوينها، وبالتالي لا توجد نسبة محددة لتقليل الحوادث أو الصيانة، ولكنها بالتأكيد ستسهم في تحسين كفاءة الصيانة، خاصة في المناطق التي تعاني من زحف الرمال بشكل كبير".