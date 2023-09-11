أسرار "المستطيلات" في العلا.. دراسات حديثة تميط اللثام عن ممارسات معقدة لطقوس مجهولة

وعلى الرغم من أن وظيفة الهياكل كانت غير معروفة في البداية، إلا أن عمليات التنقيب التي بدأت منذ عام 2018 أكدت أهميتها الروحية والاجتماعية لمستوطني تلك الحقبة، وقد خضعت نتائج آخر الدراسات المتعلقة بالمستطيلات لمراجعات علمية، منها دراسة في مختبر الآثار الشرقية وجامعة ليون 2 الفرنسية في كتاب "الكشف عن المشاهد الطبيعية الثقافية في شمال غرب شبه الجزيرة العربية"، أجراها الدكتور وائل أبو عزيزة، وحرره فريق من الخبراء بقيادة الدكتورة ريبيكا فوت، مديرة البحوث الأثرية والتراث الثقافي في الهيئة الملكية لمحافظة العلا.