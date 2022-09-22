احتفاء بذكرى اليوم الوطني.. انطلاق فعاليات برنامج الرعاية والتأهيل في كورنيش القطيف

انطلقت فعاليات برنامج الرعاية والتأهيل (بناء) وذلك في كورنيش المجيدية بالقطيف احتفاء بذكرى اليوم الوطني92 للمملكة العربية السعودية، حيث تنوعت الفعاليات وشملت أكثر من 14 ركناً حيث كان هناك ركن برنامج الرعاية والتأهيل التعريفي الذي احتوى على بعض المجسمات الوطنية الهادفة وركن الاستشارات النفسية والاجتماعية والمهنية التي يقدمها البرنامج بالمجان لجمهوره من زوار مهرجان اليوم الوطني 92.
وشملت الفعاليات أيضاً ركن قادة الوطن والذي عمل بشكل مجسم هرمي ويعلو قمة الهرم صورة المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه وعلى يمينه صورة الملك سلمان بن عبدالعزيز وعلى يساره صورة ولي العهد محمد بن سلمان حفظهما الله، حيث شكلت لوحة وطنية رائعة لاقت استحسان الجمهور، والتقطت مجموعة من الصور من قبل زوار هذا الركن الوطني.
كما شمل المهرجان ركن الخط العربي والحفر على الخشب بأيدي محترفين في هذا المجال وقدموا مجموعة من الهدايا للزوار بالإضافة إلى ركن البالونات والشخصيات الكرتونية التي شكلت أهمية وأضافت الفرحة للأطفال وركن طباعة علم بلادي بشكل مباشر التفاعلي.
وتواجد خلال هذا المهرجان ركن التصوير الفوري الخاص ببرنامج الرعاية والتأهيل وركن الضيافة، بالإضافة إلى ركن الرسم على الوجه والتلوين للأطفال والرسم الحر المباشر بأيدي مجموعة من الفنانين التابعين لجمعية جسفت.
وتواجد ركن خريطة المملكة العربية السعودية وركن التوقيع وعديد الأركان الهادفة التفاعلية، بالإضافة إلى المسابقات الوطنية والأوبريت بقيادة النهام محمد السنونة وإخراج علي آل دعبل.