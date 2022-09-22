احتفاء بذكرى اليوم الوطني.. انطلاق فعاليات برنامج الرعاية والتأهيل في كورنيش القطيف

انطلقت فعاليات برنامج الرعاية والتأهيل (بناء) وذلك في كورنيش المجيدية بالقطيف احتفاء بذكرى اليوم الوطني92 للمملكة العربية السعودية، حيث تنوعت الفعاليات وشملت أكثر من 14 ركناً حيث كان هناك ركن برنامج الرعاية والتأهيل التعريفي الذي احتوى على بعض المجسمات الوطنية الهادفة وركن الاستشارات النفسية والاجتماعية والمهنية التي يقدمها البرنامج بالمجان لجمهوره من زوار مهرجان اليوم الوطني 92.