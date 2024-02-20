فتح باب إبداء الرغبات لإنشاء طريق سريع يربط عسير بجازان

وأشارت الهيئة إلى أن الطريق سيعزّز من ترابط المنطقتين ودعم الحركة السياحية واللوجستية بينهما، كما يسهم في الحفاظ على مكانة المملكة في مؤشر الترابط؛ حيث تعدُّ الأولى عالميًّا في مؤشر ترابط الطرق وفقًا لمنتدى التنافسية العالمي، وهو الأمر الذي يسهم في ترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًّا عالميًّا.