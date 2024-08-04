ضبع مفترس يثير الذعر في إحدى قرى الباحة والأهالي يطالبون بإنقاذهم من خطره

شهدت إحدى القرى التابعة لمحافظة القرى في منطقة الباحة مؤخرًا، حادثة مثيرة للقلق؛ حيث تمّ رصد حيوان الضبع يتجول في أرجاء القرية؛ ممّا أثار مخاوف الأهالي، ويعدّ حيوان الضبع من الحيوانات المفترسة التي قد تشكل خطرًا على حياة البشر والمواشي، وهو ما زاد من قلق السكان، خاصة على سلامة أطفالهم وحيواناتهم.