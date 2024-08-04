ضبع مفترس يثير الذعر في إحدى قرى الباحة والأهالي يطالبون بإنقاذهم من خطره
شهدت إحدى القرى التابعة لمحافظة القرى في منطقة الباحة مؤخرًا، حادثة مثيرة للقلق؛ حيث تمّ رصد حيوان الضبع يتجول في أرجاء القرية؛ ممّا أثار مخاوف الأهالي، ويعدّ حيوان الضبع من الحيوانات المفترسة التي قد تشكل خطرًا على حياة البشر والمواشي، وهو ما زاد من قلق السكان، خاصة على سلامة أطفالهم وحيواناتهم.
وتفصيلًا: وثقت إحدى سيدات قرية القوارير في ساعات الصباح الباكر لهذا اليوم الأحد، حيوان الضبع المفترس وهو يتجول داخل القرية وتحت أحد المنازل. وقد أعرب الأهالي عن قلقهم الكبير من وجود مثل هذا الحيوان المفترس داخل نطاق القرية، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل السريع لاتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان سلامة السكان وإبعاد الحيوان عن المناطق المأهولة.
وتأتي هذه المطالبات في ظل ازدياد القلق من إمكانية تكرار ظهور الضبع أو غيره من الحيوانات المفترسة في المستقبل؛ مما يهدد أمن وسلامة القرية.
وينتظر الأهالي من الجهات المختصة، مثل فرق حماية الحياة البرية، التحرك السريع للتعامل مع الوضع وضمان عدم تكراره، وذلك من خلال تفعيل آليات مراقبة الحياة البرية قرب المناطق السكنية وتطبيق التدابير الوقائية اللازمة.