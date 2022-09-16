"إغاثي الملك سلمان" يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي في حجة وصعدة باليمن

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح بمحافظة صعدة.
وشهدت الفترة من 24 حتى 30 أغسطس 2022م في محافظة حجة ضخ 744.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وضخ 73.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وتنفيذ 40 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، فضلاً عن توزيع 178 حقيبة للنظافة الشخصية، وتوزيع 67 حقيبة لنظافة حمامات الطوارئ و178 وعاءً لنقل المياه.
وفي محافظة صعدة، تم ضخ 100,000 لتر من المياه الصالحة للشرب، و40,000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وتوزيع 60 حقيبة لنظافة حمامات الطوارئ، استفاد منها 44.757 فرداً.
من ناحية أخرى قدم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة خدماته العلاجية لـ 3.954 مستفيدًا خلال الفترة من 24 حتى 30 أغسطس 2022م، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وراجع عيادة الطوارئ 565 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 253 مستفيدًا، وعيادة الوبائيات 788 مستفيدًا، واستفاد من خدمات العزل 10 أشخاص، فيما راجع قسم المختبر 289 شخصًا، وصُرفت الأدوية لـ 1.606 أشخاص، وراجع عيادة التوعية والتثقيف 440 مستفيدًا، وقسم الإحالة الطبية 3 أفراد.
وفي الخدمات المساندة استفاد 642 شخصًا من قسم الملاحظة، في حين جرى تنفيذ نشاطين للتخلص من النفايات.
إلى ذلك، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 210 أطنان من السلال الغذائية للنازحين والمتضررين من الجفاف في محافظة بيدوا بولاية الجنوب الغربي في جمهورية الصومال الفيدرالية، استفاد منها 18 ألف فرد.
ويأتي ذلك ضمن المرحلة الثانية من التدخل العاجل للمملكة للإسهام بتغطية الاحتياج الإنساني للمتضررين من الجفاف في الصومال، لدعم برامج الغذاء والتغذية للأطفال وتوفير المياه والإيواء للنازحين والبرامج الطارئة المنقذة للحياة.
كما وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية أمس، مشروع كنف 2022م لتوزيع الكسوة الشتوية على اللاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر الأكثر احتياجًا في المجتمع المستضيف في الأردن.
ووقّع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، وذلك في مقر المركز بالرياض.
وسيتم من خلال المشروع توزيع 23.529 قسيمة شرائية على المستفيدين لكي يتمكنوا من شراء ملابس الكسوة الشتوية عن طريق المتاجر المعتمدة بما يتناسب مع احتياجاته، يستفيد منه 23.529 فردًا، بقيمة إجمالية تبلغ 3 ملايين و750 ألف ريال سعودي.
ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في مختلف الدول للمساهمة في تحسين ظروفها المعيشية.