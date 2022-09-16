"إغاثي الملك سلمان" يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي في حجة وصعدة باليمن

وراجع عيادة الطوارئ 565 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 253 مستفيدًا، وعيادة الوبائيات 788 مستفيدًا، واستفاد من خدمات العزل 10 أشخاص، فيما راجع قسم المختبر 289 شخصًا، وصُرفت الأدوية لـ 1.606 أشخاص، وراجع عيادة التوعية والتثقيف 440 مستفيدًا، وقسم الإحالة الطبية 3 أفراد.