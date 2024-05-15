المدير العام لـ"تاكيدا الدوائية": "الشركة تُعزز رعاية صحية متقدمة في المملكة ضمن رؤية 2030"

قال المدير العام بشركة "تاكيدا" الدكتور خالد ساري: إننا في "تاكيدا" محظوظون بتواجدنا في المملكة في ظل رؤية 2030؛ فالمملكة تشهد طفرة ونموًّا غير مسبوق، والتي تهدف إلى توفير رعاية صحية للمواطنين والمقيمين في المملكة، ونحن نسعى إلى المساهمة في تحقيق الرعاية الصحية؛ وذلك من خلال توفير الأدوية للأمراض النادرة، كما أن "تاكيدا" تلعب دورًا محوريًّا في توفير الأدوية المبتكرة إلى المملكة، وتسجيلها لدى الجهات المعنية؛ مما يدعم جهود المملكة في ضمان توفير رعاية صحية شاملة وعالية الجودة لكافة المواطنين.
في السياق ذاته أعرب الدكتور خالد ساري عن شكره للقيادات السعودية والجهات المعنية على ما تقوم به من تشريعات تساهم في الوصول إلى خدمة طبية متميزة للمرضى. وأوضح أن تاكيدا والشركات العالمية تلعب دورًا محوريًّا من أجل المساهمة في صياغة وتطبيق السياسات والبرامج الصحية المتطورة، كما تعمل على المشاركة في برامج التوعية والوقاية الصحية التي تتماشى مع المبادرات السعودية لتحسين الصحة العامة بالمملكة.
باعتبار شركة تاكيدا واحدة من الشركات العالمية الرائدة في الصناعة الدوائية، تمتلك الشركة القدرة على إحداث تحول كبير في مجال الابتكار والبحث العلمي داخل المملكة العربية السعودية؛ فنحن نسعى إلى تعزيز جهود البحث العلمي من خلال إقامة شراكات استراتيجية مع المؤسسات البحثية والأكاديمية السعودية.
وأشار الدكتور خالد إلى أن المملكة شهدت تطورًا ملحوظًا في تسجيل الأدوية المبتكرة، تصل في بعض الحالات إلى درجة أنه يتمّ تسجيل الدواء المبتكر بشكل سريع مماثل لكبرى الدول التي تمتاز بسرعة استجابتها لتسجيل مثل تلك الأدوية؛ ففي السابق كانت إجراءات التسجيل تتطلب 18 شهرًا أو أكثر، وفي الوقت الحالي يستغرق الأمر من ستة أشهر لسنة فقط، وقد تصل لشهرين في بعض الأدوية المبتكرة.
يمكننا أن نتحدث هنا عن فرص التطوير التي تشهدها شركة تاكيدا لتوسيع عملياتها بالسوق السعودي، والتي تتضمن الاستفادة من الإجراءات التنظيمية والموافقات الحكومية كفرصة لتقديم أدوية مبتكرة توافقًا مع معايير الجودة العالمية، وتعزيز التنافسية من خلال تقديم أدوية فعّالة، كما تتيح الحاجة لمواكبة الاستراتيجيات التسويقية والعلاجات مع الاحتياجات الصحية والثقافية المحلية، وكذلك خلق فرص جديدة لتعميق فهم السوق السعودي وتحسين الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى ذلك التحديات اللوجستية وسلاسل الإمدادات تعد فرصة هامة لتعزيز قدرتنا على ابتكار حلول مرنة تضمن توزيعًا فعالًا وعادلًا للأدوية في المملكة.
تسعى تاكيدا لإنشاء برامج للتوجيه والتطوير المهني، والتي تستهدف بدورها المهنيين الشباب السعوديين في المجال الدوائي؛ يمكن لتلك البرامج أن توفر للمواهب السعودية فرصة حقيقية للتعلم والتطوير من خبراء الصناعة وتطوير مهاراتهم في بيئة عملية، هذه الجهود لا تساهم فقط في تطوير المواهب السعودية، ولكن أيضًا تعزز قدرة المملكة على الابتكار والتقدم في مجال الصناعات الدوائية.
شركة تاكيدا، في إطار التزامها بالاستدامة والمسؤولية الاجتماعية في عملياتها بالمملكة العربية السعودية؛ تتّخذ عدة خطوات محورية لضمان تحقيق هذه الأهداف؛ أولًا تركز الشركة على الابتكار المستدام في مجال البحث والتطوير، ثانيًا: تلتزم تاكيدا بتوفير الأدوية للفئات الأقل حظًّا في المجتمع، إضافة إلى ذلك تعمل تاكيدا على بناء شراكات استراتيجية مع الهيئات الحكومية والمنظمات المحلية لدعم مبادرات الصحة والاستدامة.
شركة تاكيدا، كواحدة من الشركات العالمية الرائدة في مجال الأدوية، تتّخذ مجموعة من الإجراءات الاستراتيجية للتعامل مع التحديات المتعلّقة بالأمن الدوائي وضمان توفير الأدوية الحيوية للمرضى في السعودية. ومن بين هذه الطرق التي تعتمدها الشركة لمواجهة هذه التحديات: الشراكات مع المؤسسات المحلية، والالتزام بمعايير التصنيع، والتركيز على البحث والتطوير، وبرامج الوصول إلى الدواء من خلال تطوير برامج خاصة لضمان وصول الأدوية الحيوية إلى المرضى الذين يحتاجونها، وتوعية وتدريب الأطقم الطبية والمرضى بأهمية الاستخدام الأمثل للأدوية، بالإضافة إلى تقديم التدريبات اللازمة لضمان التعامل السليم مع الأدوية
نحن نعمل في شركة تاكيدا على إيصال الأدوية المبتكرة للمرضى، كما نسعى جاهدين إلى تطوير الخدمة الطبية مع العديد من الجهات الحكومية. وفيما يتعلّق بمنسوبي تاكيدا نستهدف تطوير منسوبينا لمواكبة التطورات التي تشهدها المملكة متمثلة في رؤيتها الطموحة 2030؛ فالتطوّر الذي شهدناه في السنوات الخمس الماضية تطور غير مسبوق وليس له مثيل.