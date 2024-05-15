المدير العام لـ"تاكيدا الدوائية": "الشركة تُعزز رعاية صحية متقدمة في المملكة ضمن رؤية 2030"

قال المدير العام بشركة "تاكيدا" الدكتور خالد ساري: إننا في "تاكيدا" محظوظون بتواجدنا في المملكة في ظل رؤية 2030؛ فالمملكة تشهد طفرة ونموًّا غير مسبوق، والتي تهدف إلى توفير رعاية صحية للمواطنين والمقيمين في المملكة، ونحن نسعى إلى المساهمة في تحقيق الرعاية الصحية؛ وذلك من خلال توفير الأدوية للأمراض النادرة، كما أن "تاكيدا" تلعب دورًا محوريًّا في توفير الأدوية المبتكرة إلى المملكة، وتسجيلها لدى الجهات المعنية؛ مما يدعم جهود المملكة في ضمان توفير رعاية صحية شاملة وعالية الجودة لكافة المواطنين.