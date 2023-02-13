خلال 2022.. "البيئة" تُقدم 2.92 مليون استشارة زراعية في 64 مجالًا

وأوضح التقرير أن عدد المزارعين المسجلين الذين استفادوا من التطبيق، بلغ نحو 233 ألف مزارع بنهاية العام الماضي؛ بينما بلغ عدد المرشدين الزراعيين الذين يقومون بتقديم الخدمات الاستشارية والإرشادية في المجالات الزراعية للمزارعين، نحو (388) مرشدًا زراعيًّا، كما تم تنفيذ حوالى (965) تحليلًا للتربة والمياه من خلال التطبيق، بالإضافة إلى أنشطة إرشادية وتفاعلية بمشاركة (22) خبيرًا من المنظمة العربية للتنمية الزراعية، و(19) خبيرًا من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وبالتعاون مع (13) فرعًا للوزارة، وثلاث جامعات شملت (جامعة الملك خالد، وجامعة الملك سعود، وجامعة القصيم).