تنظيم جلسة حوارية حول "نظم الوساطة العقارية والتسجيل العيني للعقار"

عُقدت، اليوم، جلسة حوارية ضمن فعاليات منتدى مستقبل العقار تحت عنوان "نظم الوساطة العقارية والتسجيل العيني للعقار".
وشارك في الجلسة الرئيس التنفيذي للتنظيم والتسجيل العيني في الهيئة العامة للعقار إبراهيم الغيهب، ومدير مشروع الوساطة العقارية بالشركة الوطنية للإسكان ماريا الدبيخي، والمدير التنفيذي للعقار الرقمي بالهيئة العامة للعقار المهندس جهاد أبو عباة، وعضو اللجنة العقارية بغرفة الرياض محمد الأحمد، والمدير التنفيذي لشركة تطبيق عقار إبراهيم الشهيل.
وتطرّق المشاركون إلى التسجيل العيني للعقار في المنصة الإلكترونية في الهيئة العامة للعقار التي تم تطويرها لحوكمة ورقمنة نظام الوساطة التي تدعم أنشطة الوسطاء العقاريين والمستفيدين في السوق العقاري، ورفع جودة التعاملات العقارية، مستعرضين نظام الوساطة العقارية المتضمن "الوساطة العقارية، التسويق والإعلانات العقارية، التحليلات والاستشارات العقارية، إدارة المزادات، إدارة الأملاك، إدارة المرافق"، وكذلك "نمذجة وتوحيد العقود".
وتم التركيز على الأثر الكبير للنظام في تنظيم سوق الوساطة في القطاع العقاري، وكذلك حفظ الحقوق.