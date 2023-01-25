تنظيم جلسة حوارية حول "نظم الوساطة العقارية والتسجيل العيني للعقار"

وتطرّق المشاركون إلى التسجيل العيني للعقار في المنصة الإلكترونية في الهيئة العامة للعقار التي تم تطويرها لحوكمة ورقمنة نظام الوساطة التي تدعم أنشطة الوسطاء العقاريين والمستفيدين في السوق العقاري، ورفع جودة التعاملات العقارية، مستعرضين نظام الوساطة العقارية المتضمن "الوساطة العقارية، التسويق والإعلانات العقارية، التحليلات والاستشارات العقارية، إدارة المزادات، إدارة الأملاك، إدارة المرافق"، وكذلك "نمذجة وتوحيد العقود".