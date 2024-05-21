"شؤون الحرمين" توضح مواقع أماكن الوضوء ودورات المياه لضيوف الرحمن بالمسجد الحرام

أوضحت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، مواقع أماكن الوضوء ودورات المياه لخدمة ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام.
وأضافت "شؤون الحرمين"، أن أماكن الوضوء ودورات المياه بالمسجد تشمل: مواضئ التوسعة الثانية التي تقع في السطح، ويمكن الوصول إليها من السلالم الكهربائية والسلالم والمصاعد بمبنى التوسعة الثانية وسطح المطاف. ومواضئ المسعى، التي تقع في السطح ويمكن الوصول إليها من السلالم الكهربائية وسطح الأرقم والقرارة والمراد والمروة.
وأضافت، أن مواضئ الساحة الشرقية تشمل: سور قصر الصفا، ومواضئ ودورات مياه القشاشية، ومواضئ ودورات مياه باب علي جوار موقف الحافلات على السور الخلفي لقصر الصفا، فيما مواضئ الساحة الغربية "مواضئ ودورات مياه السوق الصغير مقابل شركة مكة للإنشاء والتعمير، ومواضئ عدة أخرى.