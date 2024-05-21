"شؤون الحرمين" توضح مواقع أماكن الوضوء ودورات المياه لضيوف الرحمن بالمسجد الحرام

وأضافت "شؤون الحرمين"، أن أماكن الوضوء ودورات المياه بالمسجد تشمل: مواضئ التوسعة الثانية التي تقع في السطح، ويمكن الوصول إليها من السلالم الكهربائية والسلالم والمصاعد بمبنى التوسعة الثانية وسطح المطاف. ومواضئ المسعى، التي تقع في السطح ويمكن الوصول إليها من السلالم الكهربائية وسطح الأرقم والقرارة والمراد والمروة.