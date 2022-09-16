نشر وثيقة معلومات وقواعد مزاد النطاق 2100 ميجاهرتز للشبكات غير الأرضية NTN

وبيّنت الهيئة أن عقد المزاد يأتي لتحفير نشر الشبكات غير الأرضية و تعزيز الاستثمارات في قطاع الاتصالات ورفع كفاءة استخدام الطيف الترددي بالمملكة، حيث ستسهم الترددات المطروحة في المزاد في تبنّي تقنيات الجيل الحديث من الشبكات غير الأرضية كالاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية (MSS)، والإنترنت على الطائرات (A2G)، وكذلك إنترنت الأشياء عبر الأقمار الصناعية (Sat-IoT)، بالإضافة إلى شبكات الأقمار الصناعية المكملة للجيل الخامس (5G CGC)، لافتة إلى أن المزاد يؤكد على ريادة المملكة في تمكين هذه التقنيات.