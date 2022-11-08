المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تنظم 35 ورشة تخصصية

نظمت الإدارة العامة للمناهج بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، 35 ورشة تخصصية.
جاء ذلك بهدف بحث آلية تطوير الخطط التدريبية والعمل على تبادل الخبرات الميدانية بين المختصين في الكليات التقنية أو المعاهد الصناعية وغيرها.
وعقدت الإدارة، 11 ورشة تخصصية في هذا العام 1444هـ، لعدد من التخصصات المختلفة، ليتجاوز عدد المشاركين من المختصين 700 مشارك في الورش المنفذة لـ 35 تخصصًا.
كما جرت مناقشة العديد من الموضوعات المدرجة وسبل تطويرها، وشملت: الحقائب التدريبية والمصادر الإثرائية عبر إيجاد محتوى رقمي لكل مقرر والدورات التطويرية والبرامج الحاسوبية المستهدفة في التخصص، إضافة إلى مناقشة الملاحظات الواردة من الميدان وبحث الحلول المناسبة لها.
يأتي ذلك في إطار جهود المؤسسة المستمرة لتهيئة الميدان التدريبي لأبنائنا وبناتنا وفق أعلى معايير الجودة، لاسيما في هذه المرحلة مع التحول لنظام الثلاثة فصول؛ حيث شمل المدربين والمدربات والورش التدريبية وتطوير كل الأنظمة الإلكترونية، إضافة إلى استكمال الخطط والبرامج.