المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تنظم 35 ورشة تخصصية

وعقدت الإدارة، 11 ورشة تخصصية في هذا العام 1444هـ، لعدد من التخصصات المختلفة، ليتجاوز عدد المشاركين من المختصين 700 مشارك في الورش المنفذة لـ 35 تخصصًا.