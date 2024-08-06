غزيرة وزخات برد.. "مكة تحت الأمطار" و"جدة محتملة" في توقعات الساعات المقبلة

تشير آخر مخرجات أنظمة المُحاكاة الحاسوبية إلى أن اشتدادًا واتساعًا سيطرأ على الأمطار الموسمية، لتشمل أجزاء واسعة من منطقة مكة المكرمة اليوم، بحيث تتشكل السحب الركامية الرعدية مع ساعات الظهر والعصر من هذا اليوم الثلاثاء، وتهطل زخات من الأمطار، لا يُستبعد أن تكون غزيرة أحيانًا ومُترافقة بزخات من البَرَد.
ويرى مُختصون وجود احتمالية عالية لتحرك بقايا هذه السحب باتجاه الغرب نحو مدينة جدة، تترافق أحيانًا بهطول زخات متفاوتة الغزارة من الأمطار، وقد تصاحبها الرياح الهابطة المثيرة للأتربة والغبار، وتدني وربما انعدام لمدى الرؤية الأفقية، وفق موقع "طقس العرب".
هذه التقلبات الجوية تستوجب التنبيه المُبكر للمناطق المذكورة من "شدة العواصف الرعدية والصواعق، وشدة غزارة الأمطار في بعض المناطق وخطر جريان الأودية والسيول، وكثافة زخات البرد التي قد تكون متراكمة أحيانًا، وشدة الرياح الهابطة المصاحبة للسحب الرعدية وما قد يرافقها من موجات غبار".