غزيرة وزخات برد.. "مكة تحت الأمطار" و"جدة محتملة" في توقعات الساعات المقبلة

تشير آخر مخرجات أنظمة المُحاكاة الحاسوبية إلى أن اشتدادًا واتساعًا سيطرأ على الأمطار الموسمية، لتشمل أجزاء واسعة من منطقة مكة المكرمة اليوم، بحيث تتشكل السحب الركامية الرعدية مع ساعات الظهر والعصر من هذا اليوم الثلاثاء، وتهطل زخات من الأمطار، لا يُستبعد أن تكون غزيرة أحيانًا ومُترافقة بزخات من البَرَد.