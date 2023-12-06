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الممطرة الخامسة مستمرة.. الحصيني: متفاوتة من مكان لآخر وسيول في تبوك
قال: تمتد إلى أجزاء من فلسطين وسوريا والأردن ولبنان وشمال مصر
قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني إن الحالة الجوية الممطرة #الخامسة_لوسم_١٤٤٥هـ مستمرة اليوم الأربعاء 22/ 5/ 1445هـ.
وأضاف عبر حسابه في منصة "إكس" متوقع أمطار -إن شاء الله- متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة، وحبات برد، وفرصة سيول على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية والمدينة، ولا يُستبعد على أجزاء من منطقة مكة من المملكة.
وتابع: تمتد إلى أجزاء من فلسطين وسوريا والأردن ولبنان وشمال مصر والله أعلم.