الممطرة الخامسة مستمرة.. الحصيني: متفاوتة من مكان لآخر وسيول في تبوك

وأضاف عبر حسابه في منصة "إكس" متوقع أمطار -إن شاء الله- متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة، وحبات برد، وفرصة سيول على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية والمدينة، ولا يُستبعد على أجزاء من منطقة مكة من المملكة.