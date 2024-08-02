خطيب الحرم المكي: الصلاة عماد الدين ومن حافظ عليها حفظ دينه ومن ضيّعها فهو لما سواها أضيع

وبين "الجهني" أن كل واحد مُطالَب بفعلها حتى في المرض والخوف، فالمسلم يؤديها متطهرًا من الأحداث والأقذار، مستور العورة بما يحجبها عن الأبصار، مستقبل القبلة حيثما كان، مخلص النية عند الإحرام بها للعظيم الشأن، محافظًا على ما لها من الأركان، في قراءة، وركوع، وسجود، وقعود، واعتدال، واطمئنان، لا ينقرها نقر الغراب، ولا يترك ما لها من السنن والآداب، مؤكدًا أن الصلاة صلة للعبد برب الأرباب، وهي أول ما يُسأل عنه العبد في عمله يوم يقوم الحساب، داعيًا إلى تقوى الله وإحسان الصلاة ليحسن الله أحوالهم.