3 ْمئوية فقط.. "القريات" تسجّل أدنى درجة حرارة بالمملكة اليوم و3 مدن الأعلى

وأوضح المركز أن الحالة العامة للطقس تشهد تهيؤ الفرصة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرّمة، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من مرتفعات تلك المناطق، كذلك على أجزاءٍ من مناطق الجوف، الحدود الشمالية والشرقية، بينما تتراوح درجات الحرارة بين 29 درجة في مكة المكرّمة وجازان وشرورة، و3 درجات بالقريات.