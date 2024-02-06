3 ْمئوية فقط.. "القريات" تسجّل أدنى درجة حرارة بالمملكة اليوم و3 مدن الأعلى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس المتوقعة لليوم، ودرجات الحرارة الكبرى والصغرى على بعض مدن المملكة.
وأوضح المركز أن الحالة العامة للطقس تشهد تهيؤ الفرصة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرّمة، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من مرتفعات تلك المناطق، كذلك على أجزاءٍ من مناطق الجوف، الحدود الشمالية والشرقية، بينما تتراوح درجات الحرارة بين 29 درجة في مكة المكرّمة وجازان وشرورة، و3 درجات بالقريات.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في القنفذة 28 درجة، وكل من جدة ونجران 27 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت القريات في أدنى القائمة بـ 3 ْمئوية، تليها تبوك وسكاكا وطريف 4 ْمئوية وحائل ورفحاء 5 درجات مئوية.
وسجّلت أبها والباحة وطريف والسودة أعلى نسبة رطوبة 95%.