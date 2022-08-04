مندوب السعودية لدى "التعاون الإسلامي" يستقبل المديرة التنفيذية لـ"تنمية المرأة"

استقبل المندوب السعودي الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح بن حمد السحيباني، اليوم الخميس، بمقر مندوبية المملكة العربية السعودية في محافظة جدة، المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بالمنظمة الدكتورة أفنان بنت عبد الله الشعيبي.