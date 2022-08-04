مندوب السعودية لدى "التعاون الإسلامي" يستقبل المديرة التنفيذية لـ"تنمية المرأة"

استقبل المندوب السعودي الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح بن حمد السحيباني، اليوم الخميس، بمقر مندوبية المملكة العربية السعودية في محافظة جدة، المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بالمنظمة الدكتورة أفنان بنت عبد الله الشعيبي.
واستعرض اللقاء جهود منظمة تنمية المرأة في مجال النهوض بالنساء وتأهيلهن وتمكينهن والحفاظ على حقوقهن في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.
وكذلك البرامج الهادفة إلى تعزيز قدرات المرأة وتمكينها والارتقاء بدورها في دعم أهداف منظمة التعاون الإسلامي.
يذكر أن المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي، قد أجمع مؤخرًا على اختيار الدكتورة أفنان الشعيبي، مرشحة المملكة العربية السعودية، كمديرة تنفيذية لأول منظمة دولية متخصّصة بشؤون المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.
وتهدف المنظمة إلى تمكين المرأة وتنميتها ورعايتها ودعمها في المجالات المتعلقة بها في الدول الأعضاء.