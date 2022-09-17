موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد يُطلق "استراتيجية الألعاب".. وحظر استخدام الرموز الوطنية في التعاملات التجارية

وأطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الخميس، الإستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، في خطوة جديدة نحو الريادة وجعل المملكة العربية السعودية مركزًا عالميًا في هذا القطاع بحلول عام 2030، مما يُسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تنويع الاقتصاد وتوفير الفرص الوظيفية في مختلف القطاعات، وتقديم ترفيه عالي المستوى للمواطنين والمقيمين والزائرين على حد سواء، فيما أسدِل الستار على أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية، التي شهدت إبرام40 اتفاقية جمعت شراكة فريدة بين القطاعين العام والخاص نحو استثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات، التي تقدمها الجهات وينعكس أثرها في جودة الحياة وخدمة البشرية في العالم، بالإضافة إلى إعلان 10 مبادرات محلية ودولية ما بين شركات ومؤسسات عالمية في سبيل تعزيز التعاون الدولي حول الذكاء الاصطناعي واستخداماته.