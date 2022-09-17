موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد يُطلق "استراتيجية الألعاب".. وحظر استخدام الرموز الوطنية في التعاملات التجارية

بالتزامن مع وقوعها، نقلت صحيفة سبق الإلكترونية إلى متابعيها عبر منصاتها المختلفة، كل الأحداث المهمة التي شهدها الأسبوع الماضي ومنها، إطلاق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الإستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، التي تهدف إلى جعل المملكة مركزًا عالميًا في هذا القطاع بحلول عام 2030، وتوجيه الاتهام لتنظيم عصابي بغسيل أموال تجاوزت أربعة مليارات ومائتين وتسعين مليون ريال سعودي، ومنع الأفراد والمنشآت التجارية من استخدام علم المملكة، المتضمن لفظ الجلالة وكلمة التوحيد، وشعار الدولة "السيفين والنخلة"، وصور القيادة والمسؤولين وأسمائهم في التعاملات التجارية.
ومن الأحداث المهمة التي وقعت خلال الأسبوع أيضًا، إلزام جميع المنشآت التي تقدم خدمة التوسط في استقدام العمالة المنزلية بعدم تجاوز السقف الأعلى للتكاليف التي حددتها الوزارة، واستئناف استقدام العمالة الفلبينية إلى المملكة بما فيها العمالة المنزلية، بداية من 7 نوفمبر المقبل، واستفادة أكثر من 70 ألف متدرب ومتدربة من خريجي الدبلوم والبكالوريوس فأعلى من برنامج التدريب على رأس العمل "تمهير"، وتدشين الخطوط السعودية شعار "نيوم"، على إحدى طائراتها للتحليق به حول العالم؛ بهدف التعريف بالمشروع.
واستهل الأسبوع أحداثه، الأحد، بكشف صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، عن استفادة أكثر من 70 ألف متدرب ومتدربة من خريجي الدبلوم والبكالوريوس فأعلى من برنامج التدريب على رأس العمل "تمهير"، وذلك منذ بداية إطلاق البرنامج في 2017 وحتى الآن، فيما دشنت الخطوط السعودية شعار "نيوم"، على إحدى طائراتها للتحليق به حول العالم؛ بهدف التعريف بالمشروع الأكثر طموحًا على مستوى العالم، الذي يقدم نموذجًا لما يجب أن تكون عليه مدن المستقبل، ويمثل موطنًا للابتكارات وألمع العقول في بيئة محفزة على التميز والإبداع.
وأعلن مسؤول في النيابة العامة، الاثنين، أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لتنظيم عصابي مكون من مواطن وخمسة وافدين من جنسيات عربية بتهمة غسل الأموال، وكشفت إجراءات التحقيق، قيام المواطن باستخراج سجلات تجارية لعددٍ من الكيانات، وفتح حسابات بنكية، وتسليم الكيانات والحسابات للمقيمين، الذين بدورهم قاموا بإجراء عمليات مالية ضخمة، إيداعات مالية وتحويلها للخارج، وبالتحقق من الكيانات التجارية وتعاملاتها الجمركية؛ تَبَيّن عدم وجود واردات جمركية لها، وبالتحقق من مصدر الأموال تَبَيّن أنها ناتجة من جرائم ومخالفات لعددٍ من الأنظمة؛ حيث تم إيقافهم وإحالتهم للمحكمة المختصة بتهمة غسل أموال تجاوزت (4.290.000.000) أربعة مليارات ومائتين وتسعين مليون ريال سعودي.
وأصدر مجلس الوزراء، برئاسة الملك سلمان، الثلاثاء، ثمانية قرارات، من بينها الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين المملكة وفرنسا، بينما انطلقت تحت رعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية، التي تنظمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، تحت شعار "الذكاء الاصطناعي لخير البشرية"، بحضور أكثر من 10 آلاف شخص و200 متحدث من 90 دولة يمثّلون صانعي السياسات في مجال الذكاء الاصطناعي ورؤساء كبريات الشركات التقنية في العالم، فيما أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي؛ توقيع مذكرة تعاون لاستئناف استقدام العمالة الفلبينية إلى المملكة، بما فيها العمالة المنزلية بداية من 7 نوفمبر 2022، وذلك خلال لقائه مع وزيرة العمال المهاجرين الفلبينية السيدة سوزان أوبلي أثناء زيارتها للمملكة.
وأمرت النيابة العامة، الأربعاء، بالقبض من قِبل النيابة المختصة على مواطنين قاما بفعل الفاحشة بشخص آخر بالإكراه في مدينة الرياض، وأفاد المتحدث الرسمي للنيابة بأنه بمباشرة إجراءات التحقيق مع المتهمين بعد القبض عليهما؛ اتضح أنهما تعرفا على المجني عليه عن طريق أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، وأن المتهمين قاما بالتغرير به واستعمال القوة والعنف لسلب إرادة المجني عليه وتمكينهما من إنفاذ مقصدهما، فيما بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بإلزام جميع المنشآت التي تقدم خدمة التوسط في استقدام العمالة المنزلية بعدم تجاوز السقف الأعلى للتكاليف التي حددتها الوزارة؛ وذلك بهدف تنظيم الإجراءات وحوكمة الأسعار في سوق الاستقدام وضبطها ومتابعة تنفيذها بما يضمن جودة الخدمات المقدمة.
وأطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الخميس، الإستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، في خطوة جديدة نحو الريادة وجعل المملكة العربية السعودية مركزًا عالميًا في هذا القطاع بحلول عام 2030، مما يُسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تنويع الاقتصاد وتوفير الفرص الوظيفية في مختلف القطاعات، وتقديم ترفيه عالي المستوى للمواطنين والمقيمين والزائرين على حد سواء، فيما أسدِل الستار على أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية، التي شهدت إبرام40 اتفاقية جمعت شراكة فريدة بين القطاعين العام والخاص نحو استثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات، التي تقدمها الجهات وينعكس أثرها في جودة الحياة وخدمة البشرية في العالم، بالإضافة إلى إعلان 10 مبادرات محلية ودولية ما بين شركات ومؤسسات عالمية في سبيل تعزيز التعاون الدولي حول الذكاء الاصطناعي واستخداماته.
وأكدت وزارة التجارة، الجمعة، منع الأفراد والمنشآت التجارية من استخدام علم المملكة، المتضمن لفظ الجلالة وكلمة التوحيد، وشعار الدولة "السيفين والنخلة"، وصور القيادة والمسؤولين وأسمائهم في التعاملات التجارية من مطبوعات، وسلع ومنتجات، ونشرات إعلامية، وإهداءات خاصة وغيرها، فيما اختتمت لجنة المحكمين جدول أعمال التصفيات النهائية في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الثانية والأربعين، وذلك بالاستماع إلى 5 متسابقين في الجلسة الصباحية، ليبلغ مجموع من تم الاستماع إلى تلاواتهم (96) متسابقًا، وهم الذين تأهلوا للتصفيات النهائية في المسجد الحرام من أصل 153 متسابقًا يمثلون 111 دولة من مختلف دول العالم.
ونيابة عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حضر الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، السبت، الحفل الختامي لمهرجان ولي العهد للهجن 2022 على ميدان الطائف التاريخي، فيما توقعت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز"، نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة لأعلى مستوى منذ نحو 10 أعوام، ليصل إلى 7.5 في المئة في عام 2022م، مع فائض مالي في الميزانية.