"الأرصاد": هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البَرَد على جازان وعسير والباحة ومكة والرياض والشرقية والشمالية

وأشار التقرير إلى حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي؛ تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18 - 38 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي.