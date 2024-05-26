"موارد مكة" ينظم ملتقى المسؤولية الاجتماعية لخدمة ضيوف الرحمن بجدة

وشهد الملتقى الإعلان عن عدد من الشراكات الإستراتيجية مع القطاع الخاص حيث تم توقيع ٦ اتفاقيات تعاون بين فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة والجهات التالية: الإدارة العامة للمسؤولية الاجتماعية والأعمال التطوعية بوزارة الحج والعمرة، الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وهيئة تطوير جدة، وفندق الريتزكارلون بجدة، وعدد من شركات القطاع الخاص.