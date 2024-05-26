"موارد مكة" ينظم ملتقى المسؤولية الاجتماعية لخدمة ضيوف الرحمن بجدة

نظم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الأحد، بجدة ملتقى المسؤولية الاجتماعية تحت شعار (المسؤولية الاجتماعية لخدمة ضيوف الرحمن) حيث أقيم الملتقى برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الرئيس الفخري للجنة المسؤولية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة وبحضور عدد كبير من مديري العموم في القطاع الحكومي وكبار المسؤولين في القطاعين الخاص وغير الربحي ونُخبة من أصحاب الخبرات من المتخصصين والمهتمين في مجال المسؤولية الاجتماعية.
وفي التفاصيل، تضمن الملتقى جلسات حوارية ناقشت عدة محاور أهمها إستراتيجية المسؤولية الاجتماعية، التعريف ببرنامج خدمة ضيوف الرحمن ومجالات الفرص التنموية المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص، المسؤولية الاجتماعية في شركات حجاج الداخل، مبادرة المخيم المستدام.
وتضمن الملتقى أيضاً ورش عمل تطويرية تعزز ثقافة المسؤولية الاجتماعية وتساهم في تبني مبادرات مبتكرة تهدف إلى تنمية المجتمع والارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، كما اشتمل الملتقى على معرض مصاحب يتكون من عدة أركان لعرض أفضل الممارسات في مجال المسؤولية الاجتماعية وأثرها بالمنطقة وإبراز ما تنهض به المؤسسات والقطاعات من أعمال المسؤولية الاجتماعية لخدمة ضيوف الرحمن.
وشهد الملتقى الإعلان عن عدد من الشراكات الإستراتيجية مع القطاع الخاص حيث تم توقيع ٦ اتفاقيات تعاون بين فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة والجهات التالية: الإدارة العامة للمسؤولية الاجتماعية والأعمال التطوعية بوزارة الحج والعمرة، الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وهيئة تطوير جدة، وفندق الريتزكارلون بجدة، وعدد من شركات القطاع الخاص.
وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار تعزيز المسؤولية المجتمعية مع مختلف الجهات وجميع القطاعات في المنطقة والعمل على تضافر الجهود بما يخدم رؤية المملكة ٢٠٣٠ لتحقيق فرص تنموية مستدامة تعود بالأثر الإيجابي على جميع المستويات.