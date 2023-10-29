الناخبون العُمانيون يبدؤون الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشورى

بدأ الناخبون العُمانيون، اليوم، الإدلاء بأصواتهم لاختيار مَن يمثلهم في عضوية مجلس الشورى للفترة العاشرة عبر تطبيق "أنتخب"، حيث يتنافس 843 مرشحاً، بينهم 32 امرأة، حسب القوائم النهائية للمرشحين لاختيار 90 عضواً، وتستمر عملية التصويت حتى الساعة الـ 7 مساء اليوم.