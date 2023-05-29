تغريد طيور وشذى عطور وخرير ماء.. ماذا ينقصك بوادي الحمدة بالباحة؟!

وفي وادي الحمدة الذي يقع على بعد 4 كيلو مترات من مدينة الباحة، يمتزج جمال صخور الجبال التي شكلتها عوامل التعرية، بنقاء تربة الوادي، وجريان ينابيع المياه فيه واخضرار الأشجار المعمرة "السدر"، التي تمتد على جانبي الوادي مما يوفر الأماكن المناسبة لمحبي الرحلات البرية.