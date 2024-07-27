"فلكية جدة": قمر محرم في طور التربيع الأخير بعد منتصف الليل اليوم

يشار إلى أنه خلال بضعة أيام مقبلة ستتقلص المسافة بين القمر والشمس في السماء، إلى أن يُرصد كهلال قبل فترة وجيزة من شروق الشمس استعدادًا لوصوله منزلة الاقتران لشهر صفر 1446.