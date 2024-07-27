"فلكية جدة": قمر محرم في طور التربيع الأخير بعد منتصف الليل اليوم

يشرق القمر في طور التربيع الأخير بعد منتصف الليل اليوم السبت 27 يوليو 2024 ويبقى يُزَين السماء لبقية الليل.
وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة: "سيصل القمر لحظة التربيع الأخير صبيحة يوم الأحد 28 يوليو عند الساعة 05:51 صباحًا بتوقيت مكة (02:51 صباحًا بتوقيت غرينتش)، ويكون قد أكمل ثلاثة أرباع مداره حول الكرة الأرضية، وسيكون من أجمل المناظر رصدُه عاليًا في السماء بالتزامن مع بداية شروق الشمس".
وعَدّ فترة التربيع الأخير حيث يظهر نصف القمر مضاءً ونصفه الآخر مظلمًا، الوقتَ المثالي لرصد تضاريس سطحه بواسطة المنظار أو التلسكوب؛ وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدًّا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب المضيء والجانب المظلم؛ نظرًا لتداخل الضوء والظلال؛ مما يعطي منظرًا ثلاثي الأبعاد.
يشار إلى أنه خلال بضعة أيام مقبلة ستتقلص المسافة بين القمر والشمس في السماء، إلى أن يُرصد كهلال قبل فترة وجيزة من شروق الشمس استعدادًا لوصوله منزلة الاقتران لشهر صفر 1446.