"السديس" يلتقي القيادات الدينية الميدانية ويعتمد الخطط التوجيهية لزائري المسجد النبوي

وعقد رئيس الشؤون الدينية سلسلة من الاجتماعات مع قيادات الرئاسة الدينية؛ لمراجعة الخطط المستقبلية وفق المرتكزات الدينية، وتعضيد مسارات الحِلق القرآنية التعليمية، والدروس العلمية المقامة بالمسجد النبوي، وتزويد المراكز التوعوية في المسجد النبوي وساحاته بالمحتوى الديني الرقمي والورقي، مواصِلةً مهام توعية الزائرين دينيًا، وحثِّهم على الاقتداء بسنة المصطفى ﷺ، والتزام التوقير لمسجده ومنبره وقبره، بخفض الصوت والبعد عن السلوكيات والآداب المنافية للتعظيم، وإثراء تجربة الزائرين إيمانيًا، وإيضاح فضائل يوم الجمعة عبر الكتيبات والمطويات الدينية والرقمية، ونشر سنن النبي ﷺ، وتنبيه الزائرين عن الأخطاء الشرعية.