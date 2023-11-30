"السديس" يلتقي القيادات الدينية الميدانية ويعتمد الخطط التوجيهية لزائري المسجد النبوي

وضعت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، خطة تكاملية لتقديم الخِدمات الدينية، والتوجيهية، والإرشادية، والتوعوية، لزائري المسجد النبوي يوم الجمعة؛ ليتفرغوا لأداء طاعاتهم في أجواء إيمانية خاشعة.
وشدد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أثناء لقائه مع القيادات الدينية الميدانية، بمكتبه برئاسة الشؤون الدينية، بوكالة المسجد النبوي؛ على ضرورة مضاعفة الجهود لتعظيم الأجواء الدينية، وتعميق فضيلة يوم الجمعة في نفوس الزائرين، وخلق بيئة تعبدية مطمئنة، وأجواء روحانية خاشعة، وتعزيز القيم الدينية، والآداب الشرعية.
كما حث على تعضيد التوعية الميدانية، بتفعيل الإستراتيجيات، وفق الخطة المرسومة، وإثراء التجربة الإيمانية للزائرين، وتسخير جميع الإمكانات والطاقات الدينية لصلاة يوم غدٍ الجمعة؛ باستثمار التقانة، والتطبيقات الذكية، واللغات والترجمة، والبرامج التوعوية الدينية الرقمية، وإبراز ونشر فضائل وآداب ومستحبات يوم الجمعة.
وعقد رئيس الشؤون الدينية سلسلة من الاجتماعات مع قيادات الرئاسة الدينية؛ لمراجعة الخطط المستقبلية وفق المرتكزات الدينية، وتعضيد مسارات الحِلق القرآنية التعليمية، والدروس العلمية المقامة بالمسجد النبوي، وتزويد المراكز التوعوية في المسجد النبوي وساحاته بالمحتوى الديني الرقمي والورقي، مواصِلةً مهام توعية الزائرين دينيًا، وحثِّهم على الاقتداء بسنة المصطفى ﷺ، والتزام التوقير لمسجده ومنبره وقبره، بخفض الصوت والبعد عن السلوكيات والآداب المنافية للتعظيم، وإثراء تجربة الزائرين إيمانيًا، وإيضاح فضائل يوم الجمعة عبر الكتيبات والمطويات الدينية والرقمية، ونشر سنن النبي ﷺ، وتنبيه الزائرين عن الأخطاء الشرعية.
وسيكون خطيب الجمعة في المسجد الحرام يوم غدٍ الشيخ الدكتور فيصل غزاوي، وفي المدينة المنورة الشيخ الدكتور عبدالباري الثبيتي.