بالصور.. مسيرة "نحلم ونحقق" تشهد حضورًا غفيرًا من الأهالي في الخرج

انطلقت عصر اليوم الاثنين في محافظة الخرج، فعاليةُ "المسيرة" تحت شعار "نحلم ونحقق" ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الـ94، التي تنظّمها بلدية الخرج، وبمشاركة عدد من المجهات الأمنية التي زينت مركباتها بالأعلام والعبارات الوطنية وبصور للملك سلمان، وصور لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله.
وشارك في المسيرة التي استمرت لأكثر من ساعة انطلاقًا من مبنى بلدية الخرج وامتدادًا على طريق الملك عبدالله ذهابًا وإيابًا؛ كلٌّ من "كل قطاعات الأمن العام بالمحافظة، وقطاع الشرطة العسكرية التابع لوزارة الدفاع، وهيئة الهلال الأحمر السعودي.
كما شارك عدد كبير من شباب المحافظة بمركباتهم الكلاسيكية المتنوعة التي زينت بالأعلام والصور والعبارات الوطنية.
وشهدت "المسيرةُ" التي نجحت الجهات الأمنية في تسيير طريقها بكل سهولة ويسر؛ وجودًا وتفاعلاً كبيرًا من المواطنين الذين حضروا حاملين الأعلام ولافتات مزينة بأجمل العبارات الوطنية على جنبات الطريق؛ للمشاركة والاحتفال باليوم الوطني الـ94.
يُذكر أن محافظة الخرج استعدّت للاحتفال باليوم الوطني الـ94 بباكورة من الفعاليات الترفيهية والتراثية المنوعة، وتستمرّ على مدار ثلاثة أيام، وذلك تحت تنظيم بلدية الخرج، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة.