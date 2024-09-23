بالصور.. مسيرة "نحلم ونحقق" تشهد حضورًا غفيرًا من الأهالي في الخرج

وشارك في المسيرة التي استمرت لأكثر من ساعة انطلاقًا من مبنى بلدية الخرج وامتدادًا على طريق الملك عبدالله ذهابًا وإيابًا؛ كلٌّ من "كل قطاعات الأمن العام بالمحافظة، وقطاع الشرطة العسكرية التابع لوزارة الدفاع، وهيئة الهلال الأحمر السعودي.