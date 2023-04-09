موجز "سبق" الأسبوعي: اتفاق سعودي - إيراني.. وتخفيض طوعي للنفط.. و"جود" تتجاوز المستهدفات

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وشهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث كان أبرزها توقيع المملكة وإيران على بيان تضمن التوصل إلى اتفاق على بدء ترتيبات إعادة فتح السفارتين والقنصليات بين البلدين، كما توصلا لاتفاق على استئناف الرحلات الجوية وتسهيل منح التأشيرات للمواطنين من البلدين، فيما حلت السعودية في المركز الثاني على مستوى العالم في الوعي المجتمعي بالذكاء الاصطناعي.
كما أصدر خادم الحرمين الشريفين موافقته على إطلاق الحملة الوطنية الثالثة للعمل الخيري خلال شهر رمضان المبارك، وسيكون موعد الإطلاق مساء يوم الاثنين 19 رمضان 1444هـ الموافق 10 إبريل 2023م.
وفي السطور الآتية موجز لأبرز أحداث الأسبوع الماضي:
وقعت المملكة وإيران بحضور وزيري خارجية البلدين على بيان تضمن التوصل لاتفاق على بدء ترتيبات إعادة فتح السفارتين والقنصليات بين البلدين، كما توصلا لاتفاق على استئناف الرحلات الجوية وتسهيل منح التأشيرات للمواطنين من البلدين.
حلت المملكة العربية السعودية في المركز الثاني على مستوى العالم في الوعي المجتمعي بالذكاء الاصطناعي، بعد أن كشف استطلاع للرأي ارتفاع معدل ثقة المواطنين السعوديين بالتعامل مع منتجات وخدمات الذكاء الاصطناعي في المملكة وفقَا لتقرير مؤشر الذكاء الاصطناعي بنسخته السادسة (Artificial Intelligence Index Report 2023) الصادر عن جامعة ستانفورد الأمريكية.
صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على إطلاق الحملة الوطنية الثالثة للعمل الخيري خلال شهر رمضان المبارك، وسيكون موعد الإطلاق مساء يوم الاثنين 19 رمضان 1444هـ الموافق 10 إبريل 2023م، ويأتي ذلك امتدادًا لرعايته الكريمة - أيده الله - لسائر جوانب أعمال الخير والإحسان في إطار حرص مقامه الكريم على مختلف الفئات المستفيدة من العمل الخيري، تزامنًا مع ما يشهده الشهر الفضيل من إقبال واسع من المحسنين.
صرّح مصدرٌ مسؤول في وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية، بأن المملكة ستنفذ تخفيضًا طوعيًا، في إنتاجها من البترول الخام، مقداره 500 ألف برميل يوميًا، ابتداءً من شهر مايو وحتى نهاية عام 2023م، بالتنسيق مع عددٍ من الدول المشاركة في إعلان التعاون من أعضاء منظمة أوبك ومن خارجها.
التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، على مائدة السحور في جدة.
وجرى خلال اللقاء الأخوي استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك وسُبل تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها، إضافة إلى بحث مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بصرف (معونة شهر رمضان) للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، بمبلغ 1000 ريال للعائل و500 ريال للتابع، وذلك بقيمة تجاوزت 3 مليارات ريال.
ضمت المرحلة الثانية لمشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية، مسجد النجدي أحد أقدم المساجد التاريخية، الذي يعود بناؤه إلى العام 1347هـ، ويقع وسط جزيرة فرسان بمنطقة جازان، كما ضمت مسجد جواثا الذي بني في العام السابع للهجرة ويقع في محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية، وكذلك مسجد الفويهي بمدينة سكاكا بمنطقة الجوف.
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، في قصر السلام بجدة.
وجاء في الجلسة بحث مستجدات أعمال الدولة في مجال السياسة الخارجية، والموافقة على الدليل التنظيمي لوزارة السياحة، وكذلك استعراض مؤشرات الأداء العام للمسارات التنموية، وانخفاض مستويات معدل البطالة بين السعوديين.
تجاوزت منصة "جود الإسكان" مستهدفات حملة اكتتاب جود الإسكان الخيري، "مليار ريال"، وذلك بعد مُضي 13 يومًا على قرع جرس انطلاق الحملة بعطاءات خيرية أسهمت في تأمين مساكن لـ 3500 أسرة من فئة الأسر الأشد احتياجًا.
كرّم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، في الحلقة الختامية لبرنامج عطر الكلام التي عُرضت اليوم، الفائزين العشرين بالجوائز المليونية، إذ فاز السعودي محمد آل الشريف بالمركز الأول في فئة الأذان بمبلغ مليوني ريال، والإيراني يونس شاهمرادي في فئة التلاوة بمبلغ 3 ملايين ريال.
خطفت المجندات السعوديات التابعات لدوريات الأمن الأنظار، وذلك بقيامهن بالمهام الأمنية المناطة بهن من خلال انتشارهن في المنطقة المركزية للمسجد الحرام؛ لمنع الظواهر السلبية.
كما يشاركن في تقديم الخدمات الإنسانية في المنطقة المتاخمة للحرم المكي لخدمة الحرمين الشريفين، وخدمة ضيوف الرحمن، وهي الهدف الأسمى، وأعظم مهنة، وأشرف فخر يتباهى بها كل سعودي وكل سعودية.
عملت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على تذليل إمكاناتها كافة في سبيل تقديم سلسلة من خدماتها النوعية لقاصدي بيت الله الحرام والمسجد النبوي من المعتمرين والزوّار وضيوف الرحمن.
تواصلت الإدانات العربية والدولية بعد اقتحام القوات الإسرائيلية باحات المسجد الأقصى، فيما أوضحت وزارة الخارجية أن السعودية تتابع بقلقٍ بالغٍ اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى الشريف، والاعتداء على المصلين، واعتقالها عددًا من المواطنين الفلسطينيين.
نجح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الخروج من الجولة الأولى من جولات محاكمته دون خسائر تُذكر، بعد أن وجّه له الادعاء العام في نيويورك 34 تهمة؛ وذلك بدعوة ترتيبه سلسلة من عمليات الدفع لشراء صمت أشخاص قبيل الانتخابات الرئاسية عام 2016، التي فاز بها "ترامب" على حساب وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون.