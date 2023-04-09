موجز "سبق" الأسبوعي: اتفاق سعودي - إيراني.. وتخفيض طوعي للنفط.. و"جود" تتجاوز المستهدفات

صرّح مصدرٌ مسؤول في وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية، بأن المملكة ستنفذ تخفيضًا طوعيًا، في إنتاجها من البترول الخام، مقداره 500 ألف برميل يوميًا، ابتداءً من شهر مايو وحتى نهاية عام 2023م، بالتنسيق مع عددٍ من الدول المشاركة في إعلان التعاون من أعضاء منظمة أوبك ومن خارجها.