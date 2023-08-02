"أمانة الطائف" تطرح 17 فرصة استثمارية بلدية دائمة ومميزة لرواد الأعمال والمستثمرين

وتشمل الأنشطة المطروحة (مطاعم ثابتة، مطعمًا سيارًا، محلات تجارية، مدرسة دولية، مركز رعاية طبية، أكاديمية رياضية، محطة محروقات، مبنى متعدد الأدوار)، وتغطي هذه الفرص الاستثمارية طريق الملك فهد الدائري، طريق الملك عبدالله، طريق سليمان الراجحي، طريق وادي وج، حي السداد، الردف، حي القمرية.